Лидеры США и Южной Кореи по телефону обсудили перспективы диалога с КНДР

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости. Президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудили во вторник по телефону будущий диалог с КНДР в рамках взаимодействия между двумя странами, сообщил в Сеуле представитель президентской администрации Ким Ый Гён.

По его словам, Мун Чжэ Ин разъяснил Трампу задачи начинающегося в среду визита в Пхеньян его спецпосланника для построения мира на Корейском полуострове через его полную денуклеаризацию. Они обменялись мнениями о ситуации, в том числе о предстоящей в сентябре третьей встрече Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и решили продолжать тесный диалог и взаимодействие между США и Южной Кореей на разных уровнях.

"Президент Мун детально разъяснил планы направления на Север делегации со спецпосланником для подготовки к проведению переговоров на высшем уровне Юга и Севера и обсуждения направлений достижения прочного мира на Корейском полуострове через полную денуклеаризацию. Президент Трамп сказал, что искренне желает хорошего успеха делегации, и попросил сообщить о результатах", — сказал на брифинге представитель президентской администрации Южной Кореи.

Как подчеркнул во время телефонного разговора Мун, состоявшегося впервые почти за три месяца, сейчас наступило "очень важное время" для установления мира на полуострове и этот процесс нужно вести одновременно с денуклеаризацией, а для этого необходимо улучшить отношения с КНДР.

Трамп и Мун Чжэ Ин договорились встретиться на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке для выработки дальнейшей стратегии и направлений сотрудничества по проблемам Корейского полуострова.

На встрече Трампа с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре американский президент обещал решить вопрос с официальным прекращением войны на Корейском полуострове 1950-1953 годов, завершившейся подписанием соглашения о перемирии. Вместе с тем в Пхеньяне выражают недовольство тем, что Вашингтон только требует одностороннего ядерного разоружения КНДР, но ничего не делается для подписания договора о мире или декларации о прекращении войны.