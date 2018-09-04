Источник рассказал о задержанном у посольства США в Каире

КАИР, 4 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Задержанным после инцидента у посольства США в Каире оказался 24-летний экстремист, собиравшийся совершить "враждебную акцию", сообщил журналистам во вторник источник в органах безопасности страны. По его словам, мужчина нес в рюкзаке легко воспламеняемые вещества, которые загорелись.

Ранее источник в органах безопасности Египта сообщил РИА Новости, что недалеко от посольства США было обнаружено и обезврежено взрывное устройство, жертв и разрушений нет. По сообщению телеканала "Аль-Арабия", в Каире был арестован мужчина, пытавшийся бросить в сторону американского посольства взрывное устройство.

По словам источника, виновником инцидента был 24-летний Абдалл Айман Абдель Самиа из каирского района Эль-Варрак.

Полиция располагает данными, что "задержанный исповедует экстремистские идеи и собирался совершить некую враждебную акцию", в ближайшее время он предстанет перед прокуратурой, добавил собеседник.

Источник также рассказал, что подозреваемый нес на спине рюкзак, в котором находились "пластиковые бутылки с легко воспламеняемыми веществами" и где произошло возгорание.

"В результате инцидента никто не пострадал, не было причинено никакого материального ущерба", — сказал собеседник.