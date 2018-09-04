ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак. Поведение официального Лондона в "деле Скрипалей" противоречит канонам дипломатических отношений и является "вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости", заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.
"Сегодня исполняется ровно полгода, как граждане России Сергей и Юлия Скрипали были при невыясненных обстоятельствах госпитализированы в районную больницу Солсбери. В течение шести месяцев они остаются в изоляции под полным контролем британских властей. Они находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться", — указал представитель посольства.
"Британские власти упорно продолжают отказывать посольству в прямых контактах с ними с целью установления реального состояния их здоровья, условий содержания, а главное — выяснения степени добровольности происходящего с ними", — добавил он.
По его словам, Великобритания продолжает грубо нарушать закрепленное конвенциями право России на общение со своими гражданами, а "фактически принудительное лишение свободы, которому подверглись Скрипали", вызывает вопросы относительно соблюдения их прав.
По словам представителя посольства, Лондон игнорирует почти все вопросы, предложения и призывы.
"Были заданы десятки вопросов, касающиеся, в том числе, местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных пролить свет на случившееся. Практически все поставленные вопросы, предложения и призывы были проигнорированы", — сказал он.
"Подобное поведение Лондона противоречит всем канонам цивилизованных отношений между государствами и является вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости", — убежден собеседник агентства.
Он указал, что РФ по-прежнему настроена на выяснение всех обстоятельств инцидента.
"Россия, как и прежде, решительно настроена на установление истинных причин произошедшего в Солсбери и будет продолжать требовать от британских властей предоставить полную информацию об инциденте, обеспечить доступ к нашим гражданам и приступить к подлинно открытому расследованию с участием российских экспертов", — отметил он.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.