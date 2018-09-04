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В мире

Москва обвинила Лондон в нарушении норм дипломатической вежливости

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Дело об отравлении Скрипалей (1641)
(обновлено: 16:06 04.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фотоЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Мария Табак. Поведение официального Лондона в "деле Скрипалей" противоречит канонам дипломатических отношений и является "вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости", заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"Суперраспознаватели" помогают расследовать дело Скрипалей, сообщили СМИ
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

"Сегодня исполняется ровно полгода, как граждане России Сергей и Юлия Скрипали были при невыясненных обстоятельствах госпитализированы в районную больницу Солсбери. В течение шести месяцев они остаются в изоляции под полным контролем британских властей. Они находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться", — указал представитель посольства.

"Британские власти упорно продолжают отказывать посольству в прямых контактах с ними с целью установления реального состояния их здоровья, условий содержания, а главное — выяснения степени добровольности происходящего с ними", — добавил он.

По его словам, Великобритания продолжает грубо нарушать закрепленное конвенциями право России на общение со своими гражданами, а "фактически принудительное лишение свободы, которому подверглись Скрипали", вызывает вопросы относительно соблюдения их прав.

Сотрудники английской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
Системный сбой: Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
"В первые же дни после инцидента Россия официально предложила Великобритании всемерное содействие. Мы инициировали совместное расследование по линии правоохранительных органов, направили Лондону запрос о правовой помощи в рамках возбужденного в России уголовного дела, выразили готовность сотрудничать в рамках установленных процедур ОЗХО. За прошедшие месяцы посольство направило более 70 нот и писем в адрес МИД, МВД, полиции Великобритании, регулярно ставим вопрос о Скрипалях в личных контактах с представителями Форин-офиса", — отметил представитель посольства.

По словам представителя посольства, Лондон игнорирует почти все вопросы, предложения и призывы.

"Были заданы десятки вопросов, касающиеся, в том числе, местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных пролить свет на случившееся. Практически все поставленные вопросы, предложения и призывы были проигнорированы", — сказал он.

"Подобное поведение Лондона противоречит всем канонам цивилизованных отношений между государствами и является вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости", — убежден собеседник агентства.

Он указал, что РФ по-прежнему настроена на выяснение всех обстоятельств инцидента.

"Россия, как и прежде, решительно настроена на установление истинных причин произошедшего в Солсбери и будет продолжать требовать от британских властей предоставить полную информацию об инциденте, обеспечить доступ к нашим гражданам и приступить к подлинно открытому расследованию с участием российских экспертов", — отметил он.

Здание немецкого парламента Бундестага. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Немецкий депутат усомнилась в причастности Москвы к отравлению Скрипалей
Утром 4 июля в  Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Булычев
"Были заданы десятки вопросов, касающиеся, в том числе, местонахождения пострадавших...... "

А чего бесполезные вопросы задавать? Заранее зная. что ответа на них не будет. И хватит уже в оправдывающемся состоянии находиться. Полгода прошло, как Скрипалей никто не видел? Но ведь по утверждениям британских властей они выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Тогда предъявить Великобритании обвинение в похищении и последующем убийстве российской гражданки. И пусть Форин-офис и Скотланд-ярд предоставляют информацию о пострадавших, симптомах, методах лечения и нахождению разыскиваемых. И оправдываются.
16:34
04.09.2018
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