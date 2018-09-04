Винник заявил, что готов ответить на все вопросы суда в России

АФИНЫ, 4 сен — РИА Новости. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют, заявил РИА Новости, что готов ответить на все вопросы суда в России.

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года. Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и один по запросу Франции. Адвокат Тимофей Мусатов заявил РИА Новости, что происходящее вокруг дела Винника нельзя назвать иначе, как совместной спецоперацией Франции и США с целью "заполучить его голову".

"По российскому запросу я согласен на выдачу. Я отвечу на все вопросы суда в России, в справедливом решении которого я уверен, в отличие от судов других стран", — сказал Винник.

Верховный суд Греции во вторник постановил выдать Винника России по второму запросу Генпрокуратуры. Письменное решение суд выдаст 14 сентября. Винник согласен с экстрадицией в РФ, однако адвокаты обжаловали решение по российской экстрадиции в связи с рядом процессуальных нарушений.

Сам Винник в интервью РИА Новости заявил, что готов ответить на все вопросы суда в России. pic.twitter.com/4vf3yy0TNQ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 4 сентября 2018 г.

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