Винник назвал все обвинения в свой адрес голословными

АФИНЫ, 4 сен — РИА Новости. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют, считает все обвинения в свой адрес голословными.

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года. Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и один по запросу Франции. Адвокат Тимофей Мусатов заявил РИА Новости, что происходящее вокруг дела Винника нельзя назвать иначе, как совместной спецоперацией Франции и США с целью "заполучить его голову".

"Все там голословное… Ни во французском деле, ни в американском, ни вообще в одной стране мира нет заявлений от якобы пострадавших от меня людей", — заявил Винник РИА Новости.

Он отметил, что компьютер, телефон и фотоаппарат, которые у него изъяли при аресте, уже выданы США, "что незаконно". "Они могут на этих изъятых у меня предметах записать любую информацию, которая им выгодна. Они могут изменить, добавить данные — сделать все, что им угодно, все, что им выгодно… Следы не останутся. Можно нарисовать все, что угодно", — считает он.

Верховный суд Греции во вторник постановил выдать Винника России по второму запросу Генпрокуратуры. Письменное решение суд выдаст 14 сентября. Винник согласен с экстрадицией в РФ, однако адвокаты обжаловали решение по российской экстрадиции в связи с рядом процессуальных нарушений.

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