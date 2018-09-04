В Крыму назвали слова Климкина о базах НАТО вызывающими

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов расценил как вызывающее заявление слова главы украинского МИД Павла Климкина о возможном размещении военных баз НАТО на Украине.

Ранее Климкин в эфире украинского телеканала ICTV, отвечая на вопрос, не стоит ли Киеву прописать в конституции возможность размещения военных баз НАТО, заявил, что этот вопрос может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс.

"Вопрос размещения военных баз не такой простой. Они могут желать все что угодно. Это комплекс международных отношений, и это не так просто сделать для страны. Они делают перед выборами одно за другим вызывающие заявления, радикальнее радикального", — сказал журналистам Константинов.

По его словам, на Украине радикализм ставится в главу угла.

"Мировое сообщество смотрит на это сквозь пальцы. Оно играет с этим, как в свое время играли с талибами*, потом с ИГИЛ*. Все думают, что это где-то там, что их это никогда не коснется. Коснется и их, они просто этого еще не понимают", — сказал Константинов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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