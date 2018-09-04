В США лось утонул из-за назойливых туристов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В США лось утонул из-за чрезмерного внимания со стороны туристов, сообщает TVNZ.

По информации телеканала, инцидент произошел на озере Шамплейн, штат Вермонт. Когда животное проплыло несколько километров и попыталось выбраться на берег, к нему подбежали туристы с телефонами в надежде сделать фото. Лось испугался и вернулся обратно в воду, однако к тому моменту животное было уже истощено, поэтому вскоре утонуло.

Телеканал приводит комментарий представителя Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Роберта Карриера, который рассказал, что лоси, как правило, реагируют на встречу с человеком либо агрессией, либо бегством. Он также добавил, что при встрече с животным лучше отойти от него подальше, чтобы не спровоцировать.