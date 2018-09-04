ВМФ Франции заявил о готовности вмешаться в "гребешковую войну"

ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Военно-морские силы Франции готовы вмешаться в конфликт между британскими и французскими рыбаками из-за морских гребешков, чтобы избежать новых столкновений, сказал министр сельского хозяйства Франции Стефан Травер.CNews.
При этом Травер сообщил, что беседовал со своим британским коллегой. "Мы договорились, что завтра будет встреча между британскими и французскими рыбаками и индустрией для того, чтобы прийти к соглашению", — отметил французский министр.
Французские рыбаки 28 августа на более чем 35 кораблях попытались прогнать пять британских сейнеров из бухты Бэ-де-Сен. Моряки атаковали своих коллег и кидались в них камнями, в результате чего повреждения получило одно судно из Шотландии. Британские суда отошли из зоны промысла.
"Гребешковый конфликт" начался около 15 лет назад из-за недовольства французских рыбаков правилами ловли в этом регионе морских гребешков. Британские рыбаки имеют право вылавливать гребешки у берегов Нормандии круглый год, их французские коллеги ограничены интервалом с 1 октября по 15 мая. В последние пять лет напряженность между рыбаками шла на спад из-за того, что Британия согласилась ограничить численность и размеры своих рыболовецких судов в зоне вылова в обмен на некоторые расширения прав по вылову.