ВМФ Франции заявил о готовности вмешаться в "гребешковую войну"

ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Военно-морские силы Франции готовы вмешаться в конфликт между британскими и французскими рыбаками из-за морских гребешков, чтобы избежать новых столкновений, сказал министр сельского хозяйства Франции Стефан Травер.

"Я знаю, что военно-морские силы Франции готовы вмешаться в случае столкновений и контролировать ситуацию", — сказал министр в эфире телеканале CNews

При этом Травер сообщил, что беседовал со своим британским коллегой. "Мы договорились, что завтра будет встреча между британскими и французскими рыбаками и индустрией для того, чтобы прийти к соглашению", — отметил французский министр.

Французские рыбаки 28 августа на более чем 35 кораблях попытались прогнать пять британских сейнеров из бухты Бэ-де-Сен. Моряки атаковали своих коллег и кидались в них камнями, в результате чего повреждения получило одно судно из Шотландии. Британские суда отошли из зоны промысла.

Однако британские рыбаки, по информации СМИ, намерены силой отстоять право на промысел морских гребешков в проливе Ла-Манш и 3 сентября вернуться в спорную бухту Бэ-де-Сен на 40 лодках, чтобы на равных "сразиться" с противниками. Французские рыбаки пообещали встать "стальным кольцом" на пути британцев и привлечь "тяжелую артиллерию", такую как рогатки. Как сообщают британские рыбаки, рогатки уже пускались французами в ход вместе с дымовыми бомбами и сигнальными факелами.

"Гребешковый конфликт" начался около 15 лет назад из-за недовольства французских рыбаков правилами ловли в этом регионе морских гребешков. Британские рыбаки имеют право вылавливать гребешки у берегов Нормандии круглый год, их французские коллеги ограничены интервалом с 1 октября по 15 мая. В последние пять лет напряженность между рыбаками шла на спад из-за того, что Британия согласилась ограничить численность и размеры своих рыболовецких судов в зоне вылова в обмен на некоторые расширения прав по вылову.