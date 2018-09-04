В Хемнице разыскивают третьего подозреваемого в убийстве местного жителя

БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Суд в саксонском городе Хемниц выдал ордер на арест третьего подозреваемого в убийстве 35-летнего гражданина ФРГ Даниэля Хиллига, которое вызвало массовые уличные протесты.

"Административный суд Хемница сегодня в первой половине дня выдал ордер на арест", — заявил в ландтаге Саксонии генпрокурор земли Ганс Штробл, его цитирует телеканал MDR. Подозреваемый объявлен в розыск.

Речь идет о гражданине Ирака Юсифе А., который прибыл в Германию в ноябре 2015 года в качестве беженца, сообщает газета Die Welt.

Ранее суд арестовал гражданина Сирии и гражданина Ирака по подозрению в убийстве жителя Хемница. МВД ФРГ сообщило во вторник, что сириец Алаа С. въехал в ФРГ в сентябре 2015 года как беженец, не представив документов, на основании личного заявления. Сейчас миграционное ведомство перепроверяет эти данные.

Ранним утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие в том числе правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. 27 августа в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории ФРГ.

В субботу в Хемнице под эгидой различных партий и движений в субботу на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. По состоянию на 22.30 (21.30 мск) были зафиксированы по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций было задержано около 300 человек.