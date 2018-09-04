День знаний после траура: в ДНР начался новый учебный год

Первоклассники на торжественной линейке в средней общеобразовательной школе в Донецке

Первоклассники на торжественной линейке в средней общеобразовательной школе в Донецке

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Учебный год на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в этот раз стартовал с небольшим опозданием — причиной тому стали произошедшие в Донецке трагические события. В связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко в первые три дня сентября был объявлен траур: все мероприятия, в том числе и торжественные школьные линейки, были перенесены.

День знаний с опозданием

Несмотря ни на что, 4 сентября на территории ДНР официально стартовал новый учебный год. Начало торжественных линеек, по традиции, во всех школах республики было назначено на 08.00 (совпадает с мск).

Атмосфера в "День знаний" в Донецке мало чем отличается от той, что была до начала конфликта. Еще за несколько часов до официального старта мероприятий улицы города постепенно наполнялись заметно взволнованными первоклассниками, одетыми в школьную форму или строгие классические костюмы с традиционным букетом цветов в руках. В близлежащих к школам дворах собирались старшеклассники, громко наперебой обсуждавшие возможные варианты проведения очередного учебного года.

Ровно в 08.00 школьные площадки наполнились белыми бантами, надувными шарами и другой атрибутикой праздника. Мероприятия начались с минуты молчания в память о Захарченко. После вступительной речи директоров школ зазвучали песни в исполнении учащихся. В конце, по традиции, первоклассницей был дан символичный первый звонок.

Практически все торжественные мероприятия проходили по давно устоявшемуся сценарию, за исключением некоторых изменений в виде танцев и других незначительных творческих дополнений. Цветы некоторым родителям пришлось покупать дважды. Многие из них приобрели праздничные букеты в пятницу с расчетом на то, что первый звонок прозвучит, как и положено, 1 сентября. Но учитывая дни траура, неотъемлемая часть праздника просто завяла.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

Линейки в режиме тишины

В школах на линии соприкосновения также проходили торжественные линейки. Но учитывая близость к району боевых действий, программа там была несколько короче. Как сообщили РИА Новости в военном ведомстве ДНР, обстрелов вблизи школ не зафиксировано. В свою очередь, представитель силовых структур сообщил, что внештатных ситуаций в момент празднования в Донецке также не было. На дорогах были усилены посты ГАИ.