День знаний после траура: в ДНР начался новый учебный год

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Учебный год на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в этот раз стартовал с небольшим опозданием — причиной тому стали произошедшие в Донецке трагические события. В связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко в первые три дня сентября был объявлен траур: все мероприятия, в том числе и торжественные школьные линейки, были перенесены.
День знаний с опозданием
Атмосфера в "День знаний" в Донецке мало чем отличается от той, что была до начала конфликта. Еще за несколько часов до официального старта мероприятий улицы города постепенно наполнялись заметно взволнованными первоклассниками, одетыми в школьную форму или строгие классические костюмы с традиционным букетом цветов в руках. В близлежащих к школам дворах собирались старшеклассники, громко наперебой обсуждавшие возможные варианты проведения очередного учебного года.
Ровно в 08.00 школьные площадки наполнились белыми бантами, надувными шарами и другой атрибутикой праздника. Мероприятия начались с минуты молчания в память о Захарченко. После вступительной речи директоров школ зазвучали песни в исполнении учащихся. В конце, по традиции, первоклассницей был дан символичный первый звонок.
Практически все торжественные мероприятия проходили по давно устоявшемуся сценарию, за исключением некоторых изменений в виде танцев и других незначительных творческих дополнений. Цветы некоторым родителям пришлось покупать дважды. Многие из них приобрели праздничные букеты в пятницу с расчетом на то, что первый звонок прозвучит, как и положено, 1 сентября. Но учитывая дни траура, неотъемлемая часть праздника просто завяла.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
Линейки в режиме тишины
В школах на линии соприкосновения также проходили торжественные линейки. Но учитывая близость к району боевых действий, программа там была несколько короче. Как сообщили РИА Новости в военном ведомстве ДНР, обстрелов вблизи школ не зафиксировано. В свою очередь, представитель силовых структур сообщил, что внештатных ситуаций в момент празднования в Донецке также не было. На дорогах были усилены посты ГАИ.