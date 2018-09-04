На Западном берегу несколько журналистов пострадали во время демонстрации

ГАЗА, 4 сен — РИА Новости. Несколько журналистов пострадали от слезоточивого газа во время демонстрации неподалеку от тюрьмы Офер к западу от города Рамаллах на Западном берегу, передает палестинское агентство ВАФА.

"Несколько журналистов пострадали от вдыхания слезоточивого газа, распыленного израильскими оккупационными силами в попытке разогнать их во время демонстрации перед тюрьмой Офер к западу от Рамаллаха в знак солидарности со своим коллегой, корреспондентом палестинского ТВ, который был арестован 20 дней назад", — пишет агентство.

По данным агентства, израильские солдаты использовали против демонстрантов звуковые бомбы и слезоточивый газ. В акции участвовал директор палестинского радио и телевидения Ахмед Ассаф, глава профсоюза журналистов Насер Абу Бакр, глава Верховного комитета по контролю за делами заключенных и редакторов Амин Шоман и группа журналистов.

Израильские войска арестовали палестинского тележурналиста три недели назад и заключили его в военный лагерь Офер.