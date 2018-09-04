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Тимошенко повысила свой президентский рейтинг на Украине, показал опрос

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (45)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЮлия Тимошенко. Архивное фотоЮлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко повысила свой президентский рейтинг на предстоящих выборах главы государства, ее готовы поддержать 17,8% избирателей по сравнению с 13,3% в мае, свидетельствуют данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Автомобили в поселке Лозовое города Донецка, сгоревшие в результате обстрела украинскими силовиками. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тимошенко предложила определить ситуацию в Донбассе как войну
Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

"Среди кандидатов на президентский пост в последнее время существенно вырос рейтинг Юлии Тимошенко среди респондентов, которые намерены участвовать в выборах — с 13,3% в мае до 17,8% в августе", — говорится в пресс-релизе на сайте фонда.

Вторым идет экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко с 8,4%, третьим — Порошенко с 7,9%. Далее следуют лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович (6,7%), сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (6,4%), украинский шоумен Владимир Зеленский (6,1%).

Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Главу Радикальной партии Олега Ляшко, против которого в России возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны", поддержали бы 5,8% опрошенных, певца Святослава Вакарчука — 5,6%.

Согласно результатам соцопроса, Тимошенко и Порошенко поддерживают почти во всех регионах Украины, Гриценко и Вакарчука — преимущественно на западе и в центре страны. Поддержку Рабиновичу и Бойко планируют оказать в Донбассе и на юго-востоке страны. У Ляшко лучшие результаты в центре и на юге, а у Зеленского — на юге и в Донбассе.

Опрос проводился с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В нем приняли участие 2019 человек в возврате от 18 лет. Погрешность составляет не более 2,3%.

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5 пользователей оставили 5 комментариев
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radiozaboy
И сядет на трон земель скачущих безумцев старуха с косой, и укажет им путь, и побегут они по нему прямиком в бездну, и только собачий вой будет на той земле 300 лет.
15:08
04.09.2018
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