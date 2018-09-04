МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тверская улица в Москве станет пешеходной с 7 по 10 сентября из-за празднования Дня города, сообщается на официальном портале мэра Москвы во вторник.
Также с 7 по 10 сентября будут полностью перекрыты Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский переулки и Тверской проезд, движение возобновится 10 сентября в 12.00.
С пятницы по воскресенье (до 06.00) также будет перекрыт Большой Николопесковский переулок.
В День города, 8 сентября, перекроют Цветной бульвар (с 11.00 до 17.00) и прилегающую часть Садово-Сухаревской улицы (с 07.00 до 17.00), Волхонку (с 11.00 до 21.30) и Москворецкую улицу (с 20.50 до 21.10). Трубная площадь также будет закрыта для движения автомобилей с 11.00 до 17.00.
Кроме того, в связи с мероприятиями ЦИК России 8 и 9 сентября с 08.00 субботы до 23.00 воскресенья будет полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке.
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что городской наземный транспорт 9 сентября будет работать по графику будней.