Тверская улица в Москве станет пешеходной с 7 по 10 сентября

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тверская улица в Москве станет пешеходной с 7 по 10 сентября из-за празднования Дня города, сообщается на официальном портале мэра Москвы во вторник.

"В связи с праздничными мероприятиями ко Дню города и подготовкой к ним, запланированными на 7, 8 и 9 сентября, в столице перекроют часть улиц. Пешеходным станет участок Тверской улицы до Бульварного кольца. Движение перекроют в пятницу, 7 сентября, в 00.01 и возобновят в понедельник, 10 сентября, в 06.00", — говорится в сообщении.

Также с 7 по 10 сентября будут полностью перекрыты Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский переулки и Тверской проезд, движение возобновится 10 сентября в 12.00.

С пятницы по воскресенье (до 06.00) также будет перекрыт Большой Николопесковский переулок.

В День города, 8 сентября, перекроют Цветной бульвар (с 11.00 до 17.00) и прилегающую часть Садово-Сухаревской улицы (с 07.00 до 17.00), Волхонку (с 11.00 до 21.30) и Москворецкую улицу (с 20.50 до 21.10). Трубная площадь также будет закрыта для движения автомобилей с 11.00 до 17.00.

"Девятого сентября с 10.00 до 13.00 нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Также автомобилистам будет недоступен участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и улица Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка", — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с мероприятиями ЦИК России 8 и 9 сентября с 08.00 субботы до 23.00 воскресенья будет полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что городской наземный транспорт 9 сентября будет работать по графику будней.