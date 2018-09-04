Азаров прокомментировал возбужденное против него дело

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал политизированным уголовное дело, которое возбудила против него генеральная прокуратура.
"В деле нет ни одного доказательства. А в самой Украине нет правосудия. Зато есть система карательной расправы со всеми инакомыслящими. Я рассматриваю это исключительно как преследование по политическим мотивам", — написал Азаров во вторник на своей странице в Facebook.
При этом, по его словам, генпрокурор оказал грубое давление на суд, в частности во время определения судьи для рассмотрения ходатайств прокуратуры.
"Я буду использовать все доступные для меня механизмы, чтобы опровергнуть эту ложь (обвинения — ред.)", — отметил Азаров.
Возглавлявший кабмин с марта 2010 года Азаров написал заявление об отставке 28 января 2014 года, сейчас экс-премьер находится за пределами Украины. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.