Азаров прокомментировал возбужденное против него дело

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал политизированным уголовное дело, которое возбудила против него генеральная прокуратура.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении экс-премьеру Украины Николаю Азарову и бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову по уголовным делам о хищениях. Луценко заявил, что суд разрешил генпрокуратуре проводить специальное (заочное) досудебное расследование в отношении Азарова и в скором времени дело передадут на рассмотрение в суд. Прокуратура подозревает Азарова в соучастии при завладении сжиженным газом общей стоимостью около 2,2 миллиарда гривен (78,8 миллионов долларов),

"В деле нет ни одного доказательства. А в самой Украине нет правосудия. Зато есть система карательной расправы со всеми инакомыслящими. Я рассматриваю это исключительно как преследование по политическим мотивам", — написал Азаров во вторник на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, генпрокурор оказал грубое давление на суд, в частности во время определения судьи для рассмотрения ходатайств прокуратуры.

"Я буду использовать все доступные для меня механизмы, чтобы опровергнуть эту ложь (обвинения — ред.)", — отметил Азаров.

Ранее подозреваемый в газовых махинациях бывший замминистра экономического развития и торговли Украины Александр Сухомлин, который занимал эту должность в правительстве Азарова, был арестован и признал свою вину. Его подозревали в том, что в 2010–2014 годах в должности главы Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, "действуя по сговору" с Азаровым и бизнесменом Сергеем Курченко, незаконно завладел имуществом компаний "Укргаздобыча" и "Укрнафта" на общую сумму 2,2 миллиарда гривен (около 77 миллионов долларов). Прокуратура вызывала Азарова на допрос в качестве свидетеля, однако он не явился.

Возглавлявший кабмин с марта 2010 года Азаров написал заявление об отставке 28 января 2014 года, сейчас экс-премьер находится за пределами Украины. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.