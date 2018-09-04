КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на заседании Генеральной ассамблеи ООН намерен поднять вопрос санкций в отношении РФ из-за ситуации в Азовском море, заявила во вторник представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Сейчас будут готовиться санкции в отношении вмешательства и задержки Россией наших кораблей в Азовском море, международные санкции будут готовиться. Президент полетит на заседание ООН и об этом будет говорить", — цитирует Луценко агентство УНН

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о санкциях против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.