В ДРК сохраняется риск разрастания вспышки Эболы

ЖЕНЕВА, 4 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация по борьбе с геморрагической лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго обнадеживает, однако риск разрастания вспышки остается, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"Мы сейчас видим обнадеживающие знаки. К примеру, 94 из определенных контактов в Северном Киву (провинция ДРК) активно отслеживаются. Однако риск остается. Это, в частности, потенциальные незарегистрированные цепочки передач, люди приходят за лечением слишком поздно. Также есть риск распространения болезни в медицинских учреждениях. И также есть риск возникновения случаев заболевания в труднодоступных районах", — сказал он.

По его словам, в настоящее время ВОЗ провела вакцинацию 6000 человек. Также в ДР Конго применяется 5 экспериментальных лекарств от Эболы, которые ранее были использованы во время вспышки заболевания в экваториальной части страны.

По данным ВОЗ, на данный момент в ДР Конго с зарегистрировано 121 случай Эболы, из которых 91 подтвержден лабораторно. От заболевания скончались 81 человек.