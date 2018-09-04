В Крыму подтвердили задержание украинского судна за незаконный промысел

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Украинское рыболовецкое судно "ЯОД-2105" задержано российскими пограничниками у западного побережья Крыма за незаконный промысел и вместе с четырьмя членами экипажа — гражданами Украины доставлено в Севастополь, сообщила во вторник пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по республике Крым.

По данным крымских пограничников, судно "ЯОД-2105" (порт приписки Вилково), осуществлявшее незаконный промысел водных биологических ресурсов в российской исключительной экономической зоне без разрешительных документов, было задержано 27 августа 2018 года северо-западнее мыса Урет (район на западе полуострова) пограничным сторожевым кораблем "Аметист" погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

"На борту судна находились четыре гражданина Украины — жители Одесской области. В ходе опроса капитан и члены экипажа признали, что занимались поиском и разработкой мест добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации", — сообщили в погрануправлении.

На шхуне имелись орудия промысла камбалы-калкан: ставные сети, приспособления для выборки сетей и последующей транспортировки улова. Рыболовецкое судно (с экипажем) доставлено в порт Севастополь, отметили в ведомстве.

Ранее Нацполиция Украины сообщила о якобы "незаконном задержании граждан Украины и захвате украинского судна" и возбуждении двух уголовных дел по данному факту.

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