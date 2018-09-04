СМИ: во Франции грабители отняли у россиян вещи стоимостью до $1 миллиона

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Неизвестные ограбили российских туристов, когда они покидали аэропорт парижского пригорода коммуны Ле-Бурже, сумма ущерба составляет до миллиона долларов, сообщает радиостанция Europe1.

По данным радиостанции, инцидент произошел в понедельник в 22.30 по местному времени (23.30 мск). Трое российских туристов, прибывших из Ниццы, покидали аэропорт на машине, когда им преградил путь автомобиль со злоумышленниками в масках.

Неизвестные забрали три чемодана, сумку и мобильные телефоны. Водитель автомобиля, который арендовали туристы, попытался сфотографировать грабителей, но они забрали и его телефон и скрылись с места происшествия.

Потерпевшие обратились в полицию. По предварительным данным, сумма украденных вещей, в том числе люксовой одежды и украшений, составляет от 500 тысяч до одного миллиона долларов.