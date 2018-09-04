СМИ рассказали о содержании написанного в 2010 году письма Асада Обаме

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в 2010 году направил американскому президенту Бараку Обаме секретное послание с предложением возобновить мирные переговоры с Израилем, рассказал в своей новой книге экс-госсекретарь США Джон Керри.

Сирия формально остается в состоянии войны с Израилем и не отказывается от претензий на Голанские высоты, отбитые у нее в 1967 году и позднее аннексированные в одностороннем порядке.

С вышедшими во вторник мемуарами Керри под названием "Every Day Is Extra" ознакомилась израильская газета "Гаарец".

Еще до начала сирийского кризиса, Керри, будучи главой сенатского комитета по международным отношениям, посетил Дамаск и провел первые встречи с сирийским президентом. Экс-госсекретарь отмечает, что в тот период "Асад все еще был заинтересован в некой сделке с Израилем".

"Асад спросил меня, что потребуется для начала серьезных мирных переговоров, надеясь гарантировать возвращение Голанских высот, которые Сирия потеряла в 1967 году. Я сказал ему, что, если он настроен серьезно, ему следует представить свои предложения. Он спросил, что для этого нужно. Я поделился своими соображениями. Он попросил своего помощника составить послание президенту Обаме", — пишет Керри.

Получив послание от Асада, Керри направился в Израиль и показал документ премьеру Биньямину Нетаньяху, недавно вернувшемуся к власти.

"На следующий день я полетел в Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и показал ему послание Асада. Он был очень удивлен желанием Асада пойти так далеко, значительно дальше, чем он был готов ранее", — пишет Керри.

Как поясняет "Гаарец", до начала 2011 года Сирия и Израиль действительно вели переговоры при посредничестве США, однако так и не смогли достичь какого-либо понимания или соглашения. По данным издания, послание Асада к Обаме Керри упоминал только однажды, в ходе одного из интервью в 2015 году, однако не раскрывал детали обсуждения документа с Нетаньяху.

Газета добавляет, что в своих мемуарах Керри много пишет о Сирии, называя ее "открытой раной", оставшейся после администрации Обамы, а также проблемой, о которой экс-госсекретарь "размышляет каждый день".