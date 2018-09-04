Во Львовской области число отравившихся в кафе выросло до 15 человек

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Число отравившихся после празднования дня рождения в одном из кафе во Львовской области Украины выросло до 15, сообщила во вторник пресс-служба Львовской областной администрации.

Накануне в Нацполиции сообщили, что во Львовской области семь человек, в том числе двое подростков, попали в больницу с пищевым отравлением после празднования дня рождения в кафе. Возбуждено уголовное дело.

"По состоянию на 21.00 (совпадает с мск) 3 сентября всего госпитализированы 15 человек, из них четыре ребенка в возрасте от трех до 17 лет", — говорится в сообщении администрации в Facebook.

По данным пресс-службы, работу кафе, в котором праздновали день рождения, приостановили.