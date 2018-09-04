МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия на заседании контактной группы в Минске по Донбассу в среду поднимет вопрос о международном расследовании убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, сообщил журналистам постоянный представитель РФ в группе Борис Грызлов.

"Завтра на заседании контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко", — сообщил Грызлов.

По его мнению, расследование должно быть "максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников Минского процесса".

Также Грызлов считает, что при организации такого расследования нужно задействовать потенциал контактной группы, которая регулярно проводит свои заседания с привлечением ОБСЕ.

"Представители ОБСЕ постоянно работают в контактной группе и ее подгруппах. Кроме того, ОБСЕ представлена на территории конфликта", — отметил он.

Кроме того, Грызлов напомнил также, что подпись Александра Захарченко стоит под Комплексом мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года, и это документ, одобренный Советом Безопасности ООН, получивший международное признание и легитимацию.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>