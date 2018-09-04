В СК рассказали о ходе следствия по делу об убийстве журналистов в ЦАР

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Прибывшие в ЦАР следователи СК РФ ознакомились с материалами дела об убийстве российских журналистов и осмотрели при участии местных коллег автомобиль, на котором ездили россияне, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Российским следователям предоставлена возможность ознакомиться с материалами расследования по факту убийства (Орхана) Джемаля, (Александра) Расторгуева и (Кирилла) Радченко. С участием сотрудников Следственного комитета дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства", — сообщила Петренко.

СК РФ договорился с местными коллегами, что уголовное дело будет передано на вышестоящий уровень следственной структуры ЦАР. Другие детали пока не сообщаются.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в ЦАР 30 июля, при себе у них были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Журналисты поехали туда по заданию Центра управления расследованиями, финансируемого Михаилом Ходорковским, чтобы снять документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР. При этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.