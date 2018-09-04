Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (33)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило один раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольной ДНР Горловке. В результате обстрела сгорели пять домов.

"Жертв среди мирных граждан удалось избежать. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 15 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.