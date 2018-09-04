В Раде рассказали, когда в армии могут ввести приветствие "Слава Украине!"

Военная техника вооруженных сил Украины на военном параде в Киеве с лозунгом Слава Украине. Архивное фото

Военная техника вооруженных сил Украины на военном параде в Киеве с лозунгом Слава Украине. Архивное фото

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Верховная рада Украины на этой неделе рассмотрит президентский законопроект, которым предлагается установить официальным приветствием в армии лозунг украинских националистов "Слава Украине!", сообщила во вторник первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Накануне Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил установить официальным приветствием в армии лозунг украинских националистов "Слава Украине!".

"Доброе утро, друзья! И Слава Украине! Уже на этой неделе, кстати, (скорее всего, 6 сентября) Верховная рада внесет изменения в устав вооруженных сил Украины, и эти слова станут официальным военным приветствием", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что Порошенко поручил разработать законопроект, чтобы изменить воинское приветствие в украинской армии со "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" на лозунг украинских националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!".

"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

* Организация, запрещенная в России