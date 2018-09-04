МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Западные разведывательные службы полагают, что Иран занимается контрабандой оружия в Ливан, которое предназначено для боевиков движения "Хезболлах", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Сообщается, что иранская авиакомпания Fars Air Qeshm за последние два месяца совершила два "редких и необычных" рейса из Тегерана в Бейрут. Первый полет состоялся 9 июля, когда самолет Boeing 747 покинул базу ВВС в Тегеране, совершил короткую остановку в международном аэропорту Дамаска, а затем отправился в международный аэропорт Бейрута с довольно "нехарактерной траекторией полета", и прибыл туда в 16.00 по местному времени. Маршрут самолета проходил через северную часть Ливана, что не является обычной траекторией рейса.

"Иранцы пытаются придумать новые пути и маршруты для контрабанды оружия из Ирана своим союзникам на Ближнем Востоке, испытывая и игнорируя способности Запада отслеживать их", — заявил источник телеканалу.

Разведслужбы полагают, что самолет перевозил компоненты для производства высокоточного оружия на иранских заводах в Ливане.

Второй полет был осуществлен из Тегерана в Бейрут 2 августа. Самолет не делал остановку в Дамаске, однако "следовал немного необычным маршрутом к северу от Сирии".

Госсекретарь США Майк Помпео в мае обнародовал новую политику США в отношении Ирана. Помимо прекращения ядерной и ракетной программы новые требования США предписывают Ирану прекратить поддержку военизированных группировок в регионе, включая "Хезболлах" в Ливане. Вашингтон также настаивает на выводе "абсолютно всех сил под иранским командованием со всей территории Сирии".