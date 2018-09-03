На Западном берегу израильские военные застрелили палестинца

РАМАЛЛАХ, 3 сен — РИА Новости. Один палестинец в понедельник погиб от пулевого ранения израильской армией к востоку от города Хеврон на юге Западного берега, сообщается в заявления министерства здравоохранения Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Гражданин, которого пока не опознали, погиб после выстрела по нему около поселения Кирьят-Арба в Хевроне", — говорится в заявлении.

Представитель израильской армии сообщил РИА Новости, что палестинец достал нож и стал двигаться в сторону солдат армии обороны Израиля у КПП в Хевроне, солдаты при этом не пострадали.