В Мелитопольском СИЗО на Украине произошла попытка бунта

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Заключенные попытались устроить бунт в СИЗО в Мелитополе Запорожской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции Украины.
"Во время прекращения противоправных действий и наведения порядка несколько задержанных пытались нанести себе телесные повреждения. Всем была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не понадобилась. В 17.30 (совпадает с мск) правонарушения были прекращены работниками отдела полиции, спецназовцы для прекращения противоправных действий не привлекались", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа". По данному факту назначено служебное расследование.