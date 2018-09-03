Лукашевич назвал убийство Захарченко ударом по минскому процессу

ВЕНА, 3 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Убийством руководителя ДНР Александра Захарченко нанесен очень существенный удар по всему минскому процессу, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Нанесен очень существенный удар по всему минскому процессу. Мы считаем, что те силы, которые по-прежнему избирают тактику террора и саботажа минских договоренностей, играют с огнем, накаляя ситуацию и делая все возможное для того, чтобы сорвать перспективы мирного урегулирования", — сказал Лукашевич. Он добавил, что был шокирован ужасной новостью об убийстве Захарченко. "Хотел бы передать родным и близким покойного искренние соболезнования и искренние чувства беспокойства за судьбу этого региона всем жителям Донбасса", — отметил постпред.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.