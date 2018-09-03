Лавров рассказал о предпосылках к международной борьбе с терроризмом

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Все предпосылки для организации международной коллективной борьбы с терроризмом сегодня есть, говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

"Международный терроризм представляет угрозу для всей цивилизации. Впервые в истории террористы замахнулись на создание государственного образования", — говорится в приветствии, которое зачитал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По словам министра, Россия выступает за формирование глобального антитеррористического фронта при координирующей роли ООН и уважении принципов международного права.

"Сейчас налицо все предпосылки для реализации коллективного противодействия терроризму — сформирован солидный международно-правовой инструментарий, действует дифференциация антитеррористических конвенций ООН, согласованы стандарты, накоплен внушительный массив соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", — отметил Лавров.

Тем не менее, по его словам, проблем в том, что международное сообщество пока не смогло обеспечить универсального объединения усилий на направлении борьбы с терроризмом.

Глава МИД РФ отметил, что налаживанию максимально скоординированных действий по-прежнему мешают "геополитические амбиции, скрытые повестки и двойные стандарты". "Считаем такое положение дел неприемлемым", — заявил Лавров.