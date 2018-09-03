В Риге заявили, что заметили у морских границ российские корабли и подлодку

РИГА, 3 сен — РИА Новости. Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили недалеко от своих границ корабли Военно-морского флота России и подводную лодку, говорится в сообщении НВС в Twitter.

"Военно-морские силы 2 сентября идентифицировали корабль поддержки подводной лодки "СС-750" класса "Каштан" вооруженных сил России в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 19 морских милях от территориальных вод", — говорится в сообщении НВС.

Также в НВС заявили, что в минувшие выходные в 16 морских милях от границы Латвии были обнаружены корвет класса "Пархим" и подводная лодка класса "Кило" ВС РФ.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.