В Румынии потребовали прекратить финансовую помощь Молдавии

КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Депутат румынского парламента Константин Кодряну призвал власти республики прекратить оказывать материальную поддержку правительству Молдавии из-за неправомерных действий сотрудников правопорядка в отношении участников митинга за объединение двух стран в Кишиневе.

Сторонники объединения Молдавии и Румынии 1 сентября в Кишиневе провели митинг, целью которого было принятие парламентом Молдавии соответствующей декларации. Около двух тысяч участников акции решили пройти маршем из центра Кишинева к месту остановки автобуса, по пути произошло несколько стычек с полицией. Правоохранительные органы объяснили, что организаторы митинга нарушили правила проведения массовых мероприятий, а также пытались перекрыть дороги. Ранее полиция заблокировала три автобуса участников манифестации на въезде в Кишинев, поскольку получила сообщения о том, что внутри находятся взрывчатые вещества, позже обыски показали, что эта информация была ложной.

"Все пострадавшие из-за действий полиции подали жалобы. Мы ждем реакции от властей европейских стран, от МИДа Румынии. Я требую, чтобы власти Румынии больше не спонсировали молдавское правительство, при этом договоры о сотрудничестве между отдельными населенными пунктами продолжили действовать", — заявил Кодряну в понедельник на пресс-конференции.

Организаторы митинга также намерены направить запрос в МВД Молдавии, чтобы получить ответы на три вопроса: кто и когда сообщил о взрывчатых веществах в автобусах, кто отдал приказы о перемещении автобусов, в которых могли находиться опасные предметы, и о давлении на участников митинга. После получения официальных ответов на эти вопросы организаторы намерены обратиться в суд.

Первым этапом действий альянса стал митинг в Кишиневе 25 марта, во время которого была подписана декларация об объединении. По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч. Двумя днями позже парламент Румынии принял символическую декларацию об объединении.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.