В Румынии потребовали прекратить финансовую помощь Молдавии

КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Депутат румынского парламента Константин Кодряну призвал власти республики прекратить оказывать материальную поддержку правительству Молдавии из-за неправомерных действий сотрудников правопорядка в отношении участников митинга за объединение двух стран в Кишиневе.
"Все пострадавшие из-за действий полиции подали жалобы. Мы ждем реакции от властей европейских стран, от МИДа Румынии. Я требую, чтобы власти Румынии больше не спонсировали молдавское правительство, при этом договоры о сотрудничестве между отдельными населенными пунктами продолжили действовать", — заявил Кодряну в понедельник на пресс-конференции.
Организаторы митинга также намерены направить запрос в МВД Молдавии, чтобы получить ответы на три вопроса: кто и когда сообщил о взрывчатых веществах в автобусах, кто отдал приказы о перемещении автобусов, в которых могли находиться опасные предметы, и о давлении на участников митинга. После получения официальных ответов на эти вопросы организаторы намерены обратиться в суд.
Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.