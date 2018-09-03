Порошенко обсудит евроинтеграцию с руководителями фракций Рады

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что изменения в Конституцию, закрепляющие курс Украины в ЕС и НАТО, должны быть приняты максимально быстро, он пригласил в понедельник вечером на встречу руководителей парламентских фракций и групп, сообщило в понедельник пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Ранее в понедельник представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что Порошенко в понедельник зарегистрировал в парламенте законопроект о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО.

"Изменения в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть приняты Верховной радой максимально быстро, считает президент Петр Порошенко. Поэтому перед началом очередной сессии глава государства пригласил на встречу руководителей парламентских фракций и групп", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что встреча состоится вечером в понедельник в администрации президента.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.