Китай будет противостоять протекционизму, заявил Си Цзинпьин

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай будет решительно отстаивать открытость мировой экономики и противостоять протекционизму и политике односторонних действий, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Стоя перед лицом задач современности, Китай неизменно будет твердо придерживаться открытости внешнему миру. Сталкиваясь с нестабильностью и неопределенностью роста мировой экономики, Китай будет неизменно идти по пути взаимовыгрышного сотрудничества, решительно отстаивать открытость мировой экономики и систему многосторонней торговли, противостоять протекционизму и политике односторонних действий", — заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия саммита Форума сотрудничества "Китай-Африка".

Он подчеркнул, что "у зацикленности на себе" нет будущего, добавив, что Китай продолжит и дальше принимать активное участие в глобальном управлении.

Заявления китайского лидера прозвучали на фоне продолжающегося торгово-экономического конфликта с США.