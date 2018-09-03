Песков рассказал об обсуждении визита Путина в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вопрос о визите президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию по приглашению короля обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что король Саудовской Аравии, который был в этом году с визитом в Российской Федерации, пригласил Путина посетить Эр-Рияд в любое удобное время. Вы знаете, что министры иностранных дел Саудовской Аравии и России обсуждали вопросы подготовки такого визита, и как только сроки визита будут согласованы, мы также вас проинформируем", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, запланирован ли у Путина визит в Саудовскую Аравию и есть ли уже какие-то конкретные сроки.