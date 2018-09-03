Литва обжаловала решение ЕСПЧ по делу о секретной тюрьме ЦРУ

ВИЛЬНЮС, 3 сен — РИА Новости. Литовское правительство подало жалобу в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу заключенного Абу Зубайды, который заявил о том, что Литва предоставила ЦРУ свою территорию для размещения секретной тюрьмы, сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве юстиции балтийской республики.

Ранее пресс-служба представителя правительства Литвы в ЕСПЧ сообщила, что Вильнюс не будет обжаловать решение суда по делу Зубайды. Позднее премьер-министр балтийской республики Саулюс Сквернялис заявил, что правительство изменило свою позицию.

"В пятницу вечером была направлена жалоба в ЕСПЧ", — отметили в министерстве.

В конце мая ЕСПЧ по делу Зубайды против Литвы постановил, что балтийская республика нарушила положения конвенции по правам и основным свободам человека. Суд постановил также, что Литва должна выплатить 130 тысяч евро Абу Зубайде. Данное решение окончательно вступит в силу 31 августа этого года.

В августе 2009 года американский телеканал ABC сообщил, что литовские чиновники в 2004–2006 годах предоставили ЦРУ здание недалеко от Вильнюса для содержания до восьми пленных членов "Аль-Каиды"*. Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне провел расследование и пришел к выводу, что в Литве были созданы условия для существования секретной тюрьмы ЦРУ, а в 2005 и 2006 годах в стране приземлялись самолеты ЦРУ, которые не досматривались таможней.

Однако вопрос о том, ввозились ли в страну заключенные, так и остался открытым, в частности из-за отказа США предоставить какую-либо информацию по этому поводу. В июне 2016 года Литва выступила в ЕСПЧ с заявлением о том, что секретной тюрьмы ЦРУ, в которой содержались лица, подозреваемые в терроризме после терактов в США в сентябре 2001 года, на территории балтийской республики нет. Официальные лица Литвы утверждали, что под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.

*Террористическая организация, запрещенная в России