Литва обжаловала решение ЕСПЧ по делу о секретной тюрьме ЦРУ

ВИЛЬНЮС, 3 сен — РИА Новости. Литовское правительство подало жалобу в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу заключенного Абу Зубайды, который заявил о том, что Литва предоставила ЦРУ свою территорию для размещения секретной тюрьмы, сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве юстиции балтийской республики.
"В пятницу вечером была направлена жалоба в ЕСПЧ", — отметили в министерстве.
В конце мая ЕСПЧ по делу Зубайды против Литвы постановил, что балтийская республика нарушила положения конвенции по правам и основным свободам человека. Суд постановил также, что Литва должна выплатить 130 тысяч евро Абу Зубайде. Данное решение окончательно вступит в силу 31 августа этого года.
Однако вопрос о том, ввозились ли в страну заключенные, так и остался открытым, в частности из-за отказа США предоставить какую-либо информацию по этому поводу. В июне 2016 года Литва выступила в ЕСПЧ с заявлением о том, что секретной тюрьмы ЦРУ, в которой содержались лица, подозреваемые в терроризме после терактов в США в сентябре 2001 года, на территории балтийской республики нет. Официальные лица Литвы утверждали, что под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.
*Террористическая организация, запрещенная в России