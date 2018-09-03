Из школы в Харькове эвакуировали более 230 детей из-за снаряда времен войны

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Снаряд времен Второй мировой войны обнаружили в Харькове на территории, прилегающей к школе, эвакуировали 555 человек, в том числе 235 детей, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"В Харькове на прилегающей к школе территории обнаружен снаряд времен войны. Снаряд времен Второй мировой войны калибра 45 миллиметров был обнаружен на улице Тюринской. Работники полиции эвакуировали с места происшествия 555 граждан, в том числе 235 школьников", — говорится в сообщении. Снаряд обнаружили около 10.00 мск.

По данным полиции, специалисты изъяли боеприпас и вывезли его за пределы города, чтобы затем уничтожить.

Полиция устанавливает, при каких обстоятельствах снаряд попал на прилегающую к школе территорию.