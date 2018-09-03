В МИД призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия

МИД РФ В СВЯЗИ С ОБОСТРЕНИЕМ СИТУАЦИИ В ЛИВИИ ПРИЗВАЛ СТОРОНЫ КОНФЛИКТА ПРЕКРАТИТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НЕ ДОПУСТИТЬ ПОГРУЖЕНИЯ СТРАНЫ В ХАОС

РИА НОВОСТИ