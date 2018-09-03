На востоке Афганистана боевики напали на три школы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Боевики напали в понедельник на три школы в восточной афганской провинции Пактика, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя главы департамента образования провинции Насима Ваджида.

По словам Ваджида, неизвестные боевики с ручными гранатами атаковали две школы в 7.00 по местному времени (5.30 мск) в понедельник, в еще одну школу попал ракетный снаряд, на момент атак ни одного ученика в зданиях не было. Ваджид добавил, что в результате атак зданиям школ был нанесен серьезный ущерб.

На настоящий момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России