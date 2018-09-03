На востоке Афганистана боевики напали на три школы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Боевики напали в понедельник на три школы в восточной афганской провинции Пактика, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя главы департамента образования провинции Насима Ваджида.
На настоящий момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России