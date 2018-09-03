В Крыму заявили, что не занимаются созданием очередей на границе с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Пограничные службы России на пунктах пропуска Украины и Крыма работают в привычном режиме, созданием очередей крымские власти не занимаются, заявил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

Очереди из автомобилей желающих попасть в Крым на границе с полуостровом являются "искусственными", заявили в Госпогранслужбе Украины. Соответствующая запись опубликована на странице Азово-Черноморского регионального управления ведомства в Facebook. По утверждениям украинских пограничников, они не фиксировали очередей перед своим пропускным пунктом, в то время как перед российским скопилось около двухсот машин.

"Это типичная позиция украинских властей, это мы уже проходили на протяжении пяти лет. Что касается российской стороны, то наши службы работают исключительно в строгом соответствии с законом и режимом. Никто, естественно, умышленных очередей не создает, это не наша история. Пропуск идет ровно в том режиме, в котором он шел всегда", — сказал РИА Новости Полонский.

Вице-премьер отметил возросший интерес граждан Украины к Крыму в текущем году.

"В этом году поток украинцев, которые едут в Крым гораздо больше. Курортный сезон продолжается, люди хотят попасть в Крым, и создание пробок и прочего, чтобы люди не смогли попасть сюда, как раз имеет отношение к украинской стороне", — подчеркнул Полонский.

РИА Новости на данный момент не располагает комментарием управления погранслужбы РФ в республике Крым.

В августе министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что по итогам туристического сезона на полуострове рассчитывают принять около миллиона украинцев.