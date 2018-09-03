Спикер Рады рассчитывает на принятие осенью закона об украинском языке

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий рассчитывает на принятие осенью нового закона о государственном языке, предусматривающего расширение сфер применения украинского языка в стране.

Новая сессия Верховной рады откроется во вторник после летних каникул. Ее работа продлится до февраля 2019 года. В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования в зал, так как являются спорными.

"Я убежден, что этой осенью, на этой сессии мы должны рассмотреть закон о языках. Конституционный суд отменил так называемый закон "Колесниченко-Кивалова" (о статусе русского языка — ред.), есть законодательный вакуум, который мы должны заполнить", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

Спикер напомнил, что в Раде зарегистрировано пять законопроектов о языках, поэтому призвал фракции провести дополнительные консультации, чтобы "выйти на единый согласованный законопроект".

Инициативу спикера по принятию нового закона о языках поддержал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. "Новое языковое законодательство крайне необходимо Украине, ведь сейчас у нас отсутствует какой-либо закон о языке вообще. Такая ситуация является одной из стратегических угроз для национальной безопасности, потому что где нет языка — там нет Украины. Поэтому поддерживаю намерение председателя ВР (Верховной рады — ред.) вынести этот вопрос на рассмотрение сессии", — написал Кириленко в аккаунте в Twitter.

КС Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу. В суде пояснили, что такое решение в отношении закона было принято из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия.