СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Киевские власти пытаются скрыть популярность крымских курортов у украинцев, говоря об искусственных очередях на границе с полуостровом, заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что очереди из автомобилей желающих попасть в Крым перед российским погранпуктами создаются "искусственно", для "картинки туристического потока".

"Киевские власти уже не знают, что придумать, чтобы скрыть популярность крымских курортов у украинских туристов. Теперь они стараются запугать отдыхающих искусственными пробками, так как в их рассказы о том, что в Крыму отдыхать опасно, уже никто не верит. Они стараются хоть как-то задержать граждан Украины и отбить желание ехать в Крым. Но уже бесполезно что-либо делать", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, украинские туристы продолжают ехать в Крым на отдых.

"Я думаю, что к нашему рекорду по миллиону туристов со стороны Украины мы вполне реально до конца года подойдем. Украинские туристы едут в Крым, так как понимают, что отдыхают в самом безопасном месте и никакие очереди их не спугнут", — добавил Черняк.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что Крым с начала текущего года посетил свыше 800 тысяч туристов с Украины. При этом политтехнолог Михаил Подоляк в статье изданию "Главред" заявил, что украинские власти на протяжении четырех с половиной лет строят лживую картинку для граждан своей страны, пытаясь убедить их, что в Крыму нет туристов. Как пишет Подоляк, эта картинка кардинально отличается от реального положения дел.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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