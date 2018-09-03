Евросоюз призвал власти Мьянмы пересмотреть приговоры журналистам Рейтер

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Евросоюз призвал власти Мьянмы пересмотреть приговоры двум журналистам агентства Рейтер, приговоренным к семи годам тюремного заключения за нарушение закона о государственной тайне, и немедленно освободить их, говорится в заявлении дипслужбы ЕС.

"Сегодняшнее решение суда приговорить журналистов Рейтер Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо к семи годам заключения направлено против свободы слова, обеспечения права общественности на получение информации и строительства правового государства в Мьянме", — сообщается в заявлении официального представителя дипслужбы.

ЕС ожидает, что "власти (Мьянмы) обеспечат адекватные условия для работы журналистов" в стране. "Тюремные приговоры Ко Ва Лону и Ко Кья Со Оо должны быть пересмотрены, журналисты – безоговорочно и немедленно освобождены", — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что суд Мьянмы признал журналистов агентства Рейтер виновными в нарушении закона о государственной тайне и приговорил их к тюремному заключению сроком на семь лет. Отмечается, что "будет учтено время, уже отбытое ответчиками с 12 декабря".

В декабре прошлого года журналисты были задержаны в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Полиция остановила их поздно вечером в одном из отдаленных районов города и обыскала. Во время досмотра у мужчин нашли два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн, где мьянманские силовики проводили операцию против боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья). В связи с этим сотрудникам Рейтер были предъявлены обвинения в том, что они получили секретные государственные документы. Журналисты свою вину не признают.

Один из обвиняемых — сотрудник агентства Ко Ва Лон (Ko Wa Lone), который ранее работал в газете Myanmar Times. Он присоединился к Рейтер в июле 2016 года. Второй обвиняемый, его коллега Ко Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), по информации Frontier Myanmar, помогал агентству при освещении событий в штате Ракхайн.