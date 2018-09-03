Россия не признает нелегитимных шагов США по ряду проблем, заявил Лавров

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия не признает предпринимаемых Вашингтоном нелегитимных шагов, в частности, в вопросе иранской проблемы, ВТО, палестино-израильского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не признаем нелегитимных шагов, которые Вашингтон предпринимает, повторю еще раз, перечеркивая очень многое из того, что было достигнуто важного, начиная от иранской проблемы, которая была урегулирована в беспрецедентном документе, и кончая уже постановкой под сомнение необходимость нахождения во Всемирной торговой организации, не говорю уже про позицию США в отношении палестино-израильского урегулирования", — заявил Лавров, выступая в МГИМО.