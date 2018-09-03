Россия не признает нелегитимных шагов США по ряду проблем, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалемом. 30 августа 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалемом. 30 августа 2018

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия не признает предпринимаемых Вашингтоном нелегитимных шагов, в частности, в вопросе иранской проблемы, ВТО, палестино-израильского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, США предпринимает "простые, прямые" действия, имеющие мало общего с дипломатией.

"Мы не признаем нелегитимных шагов, которые Вашингтон предпринимает, повторю еще раз, перечеркивая очень многое из того, что было достигнуто важного, начиная от иранской проблемы, которая была урегулирована в беспрецедентном документе, и кончая уже постановкой под сомнение необходимость нахождения во Всемирной торговой организации, не говорю уже про позицию США в отношении палестино-израильского урегулирования", — заявил Лавров, выступая в МГИМО.