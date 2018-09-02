Линтон Кросби хочет подорвать план Мэй по Brexit, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Австралийский политический стратег Линтон Кросби, отвечавший за политическую стратегию кампании британской Консервативной партии на парламентских выборах 2017 года, планирует подорвать план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit, сообщает газета Times.

Отмечается, что Кросби поручил своим союзникам сотрудничать с радикально настроенными членами Палаты общин, чтобы вместе провести национальную кампанию против плана Мэй по Brexit. По мнению Кросби, стратегия Мэй предает тех, кто поддерживает Brexit, а также может навредить Консервативной партии на следующих выборах.

По данным газеты, Кросби намерен сделать так, чтобы должность премьер-министра Соединенного Королевства занял экс-глава британского МИД Борис Джонсон.

Ранее представители ЕС говорили, что достижение соглашения по Brexit в срок маловероятно, поскольку остается много нерешенных вопросов.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.