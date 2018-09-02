Военный эксперт прокомментировал заявление Эрдогана о покупке С-400

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф на выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф на выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Намерения Турции купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вопреки критике западных партнеров говорят о том, что страна готова отстаивать свой суверенитет в вопросах безопасности, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Для Турции получение от России такого оружия означает приобретение нового геополитического статуса избранной страны, которая в военном отношении имеет возможность полностью контролировать свое воздушное пространство и при необходимости применять такое оружие для атакующих ее целей", — сказал эксперт в интервью RT.

По его словам, Анкара собирается действовать без оглядки на Вашингтон и из-за этого подвергается всестороннему давлению.

"Важно понимать, что жизненный цикл С-400 — порядка 30 лет. Соответственно, на ближайшие 30 лет Турция осознанно делает выбор в пользу сближения с Россией", — добавил собеседник телеканала.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет просить ни у кого разрешения на покупку ЗРК С-400.

Кредитное соглашение между двумя странами было подписано в декабре 2017 года. Анкара купит две батареи С-400 и сама будет их обслуживать.