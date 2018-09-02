КПП "Станица Луганская" в Донбассе закрыли на ремонт до 7 сентября

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Единственный контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица-Луганская" между подконтрольными Киеву и самопровозглашенной Луганской народной республике территориями закрыт на ремонт со 2 по 7 сентября, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
В погранслужбе также напомнили, что сократили время работы по осеннему графику 07.00 до 18.30 (совпадает с мск).
"Также сообщаем, что на всех КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан и транспортных средств восстановилось и происходит в обоих направлениях", — говорится в сообщении.
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