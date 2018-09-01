В Амстердаме жертвами нападения стали два туриста из США

БРЮССЕЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Жертвами нападения с ножом на центральном вокзале в Амстердаме в пятницу оказались двое граждан США, сообщили в субботу местные власти и посол США в Нидерландах.
"Туристы, пострадавшие вчера при нападении, были из США. Они все еще находятся в больнице. Девятнадцатилетнего подозреваемого, который также госпитализирован, допрашивают через переводчика", — сообщила в субботу пресс-служба амстердамской полиции.
Информацию о гражданстве пострадавших подтвердил и американский посол.
"Мы знаем, что обе жертвы были гражданами США, посещавшими Нидерланды… Мы желаем им скорейшего выздоровления и тесно сотрудничаем с властями Амстердама в оказании помощи им и их семьям", — говорится в сообщении от имени посла США Пита Хукстра, распространенном в субботу диппредставительством.
"Власти стремятся получить полную информацию о том, что именно произошло. Мы будем оказывать соответствующую помощь", — указывается в нем.