На выезде из Кишинева протестующие устроили стычку с полицией

КИШИНЕВ, 1 сен — РИА Новости. Участники митинга за объединение Молдавии и Румынии организовали протест на выезде из молдавской столице, требование полиции освободить проезжую часть переросло в потасовку, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Организатором мероприятия выступил Альянс за столетие — название связано со 100-летней годовщиной объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией, произошедшего в 1918 году. В него вошли кишиневская организация "Блок национального единства", движение Actiunea-2012, общественная ассоциация Onoare, Demnitate şi Patrie и движение Tinerii Moldovei. Митинг стал итогом Марша унири (идея объединения двух государств), стартовавшего 1 июля, его участники пешком прошли от румынского города Алба-Юлия до Кишинева более 1300 километров. Единственная цель организаторов — это принятие парламентом Молдавии декларации об объединении двух государств.

Около 2 тысяч человек отправились пешком к выезду из Кишинева, потому что полиция заблокировала въезд трех автобусов с участниками акции. На выезде колонна разделилась, часть отправилась дальше — в Ватру (населенный пункт в пригороде Кишинева), чтобы договориться с полицией о пропуске автобуса. Другие остались на трассе и заблокировали проезд.

"Поскольку у нас в колонне много пожилых людей, мы просим их остаться и дождаться нас здесь. Мы постараемся договориться с полицией, чтобы они пропустили автобус, затем мы вместе вернемся на площадь", — заявили организаторы.

На просьбу полиции освободить проезжую часть организаторы митинга ответили отказом. Полиции пришлось применить силу, некоторых участников они буквально оттаскивали. В итоге движение было восстановлено.

Первым этапом действий альянса стал митинг в Кишиневе 25 марта, во время которого была подписана декларация об объединении. По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч. Двумя днями позже парламент Румынии принял символическую декларацию об объединении.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.