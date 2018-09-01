В результате атаки в Амстердаме пострадали граждане США

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Два человека, получившие ранения в результате нападения неизвестного с ножом в центре Амстердама, являются гражданами США, сообщается в пресс-релизе посла США в Нидерландах Пита Хукстра.

"Я хочу выразить свою поддержку тем, кто вчера подвергся нападению на центральном вокзале Амстердама. Мы знаем, что обе жертвы были гражданами США, посещавшими Нидерланды, и мы находимся в контакте с ними и с их семьями", — говорится в заявлении Хукстра.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил двух человек ножом у здания центрального вокзала в Амстердаме, после чего его нейтрализовала полиция. Нападавший с огнестрельным ранением и двое пострадавших с тяжелыми ранениями были госпитализированы.

Сообщается, что нападавшим является 19-летний уроженец Афганистана, у которого было разрешение на постоянное проживание в Германии. Нидерландская полиция не исключает, что нападение было терактом.