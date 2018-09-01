В Южной Корее сформировали новую структуру военной разведки

ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Торжественная церемония начала работы командования военной разведывательной поддержки Южной Кореи, сформированного вместо ликвидированного командования оборонной безопасности, прошла в субботу в городе Квачхон к югу от Сеула.

По данным агентства Ренхап , в церемонии приняли участие глава министерства обороны Южной Кореи Сон Ён Му и руководитель нового командования Нам Ён Син.

В задачи новой структуры будет входить сбор разведывательной информации касательно безопасности страны, а также предотвращение действий, направленных против государства.

Решение о формировании нового командования было принято президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в начале августа на фоне череды скандалов, связанных с вмешательством службы военной разведки в политические процессы в стране.

Летом текущего года командование оборонной безопасности, которое совмещало функции военной разведки и контрразведки, оказалось в центре внимания из-за сообщений о том, что военное командование при предыдущей администрации разработало в начале 2017 года проект ввода в стране военного положения и предположительно собиралось подавить протесты при помощи войск, в том числе иностранного контингента. Ранее в отношении бывшего руководства ведомства началось расследование по подозрению во вмешательстве в политическую деятельность.